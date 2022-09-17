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السبت، 17-09-2022 04:36 م

صور قديمة لإيلون ماسك تباع بالمزاد .. ما المبلغ الذي حققته؟

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الوكيل الإخباري-عرضت جينيفر غوين وهي صديقة قديمة لرجل الاعمال إيلون ماسك مجموعة صور تعود لمنتصف التسعينات حيث جمعتها به علاقة لمدة اشهر، في مزاد علني يوم الاربعاء 14 أيلول / سبتمبر.

المجموعة تتكون من 18 صورة حيث امكن مشاهدة ذكريات لإيلون ماسك مع اصدقائه وجينيفر غوين عندما كان يدرس في جامعة بنسيلفانيا.

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الى جانب الصور بيع عقد من ذهب مزين بزمردة كان قدمه ماسك كهدية لجينيفر، حقق العقد مبلغ 51000 دولار، بينما حققت المجموعة بأكملها مبلغ 165000 دولار اميركي. وصرحت غوين انها تخلت عن هذه الصور لتمويل دراسات ابنها الجامعية.

 

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