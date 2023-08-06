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الأحد، 06-08-2023 02:26 م

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما - صور

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الوكيل الإخباري - عثر صياد هولندي على قرط ذهبي ضاع في البحر قبل 23 عاما، وأعاده إلى صاحبه الذي يعمل صيادا أيضا.

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وأضاع هينك كويبر قرطه حين كان يصطاد وحيدا عام 2000، حيث اشتراه عام 1985، ونقش عليه رقم السفينة التي كان يعمل عليها "WR70".

 

وقال كويبر بعد أن أعيد القرط إليه: "هذا يفوق الخيال، بحثت عنه في السفينة، وفي المنزل، إذا سقط في البحر فيستحيل العثور عليه مرة أخرى".


وارتداء الأقراط الذهبية تقليد بحري قديم لا يزال الصيادون يمارسونه حتى اليوم، للتكفل بمصاريف الجنازة إذا غرقوا في البحر وجرفت المياه أجسادهم. فيحفرون عليه اسم السفينة التي يعملون عليها وميناء مدينتهم، وهذه النقوش توضح المكان الذي قدم منه البحار حتى يُعاد إليه جثمانه.

 

وعثر على القرط نوان شرويفرز، وهو صياد متدرب يعمل على سفينة صيد محار في زيلند، وتحمل اسم "YE-118 Noordland"، بعد أن رأى شيئا يلمع في صمام تصريف المياه من السفينة أثناء تنظيفه لسطحها بخرطوم مياه.


وقال شرويفرز: "كنت أتفقد السفينة حين انتهينا من الصيد وأنظف كل شيء بخرطوم المياه حين رأيته".


وأدرك الطاقم في الحال أن القرط يخص صيادا، ونشر ربان السفينة روبرت مول صورة له على "فيسبوك" وقال: "كان حرفا WR والرقم 7 ظاهرين".

 



 

 

 

روسيا اليوم 

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