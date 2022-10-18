الثلاثاء 18-10-2022
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الثلاثاء، 18-10-2022 09:52 ص

طائرة تركية تغير مسار رحلتها بشكل مفاجئ لسبب غريب

طائرة ركاب تركية-(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - حوَّلت إحدى طائرات الخطوط الجوية التركية مسار رحلتها بشكل مفاجئ بعد أن كانت متجهة إلى جاكرتا، وذلك لقيام أحد الركاب بتصرف مجنون حين أقدم على قضم إصبع مضيفة الطيران، مما أدى إلى حدوث فوضى كبيرة على متن الرحلة.

وكان الراكب الذي يدعى «محمد جون جيز بودوين»، وهو نفسه طيار لإحدى الشركات الإندونيسية، قد أثار الفوضى على متن الطائرة، وحذره المضيفون وطالبوه بالهدوء قبل أن يقوم بقضم إصبع إحدى موظفات الخطوط الجوية.

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وبدأ في توجيه اللكمات لطاقم الطائرة، اللذين حاولوا تهدئته وإجباره على التوقف.

 

البيان 

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