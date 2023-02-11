طاقم محطة الفضاء الصينية يكمل جولة سير في الفضاء

الوكيل الإخباري - أكمل طاقم محطة الفضاء المدارية الصينية أولى عملياته العديدة المخطط لها للسير في الفضاء في إطار مهمة تستغرق ستة أشهر.



قالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إنه خلال نشاط خارج المركبة لمدة سبع ساعات يوم الجمعة، نفذ فيي جون لونغ وتشانغ لو عددا من المهام، بما في ذلك تركيب مضخات التمديد خارج وحدة مختبر مينغتيان. وكان العضو الثالث في مهمة (شنتشو -15)، دنغ تشينغ مينغ، يقدم المساعدة من داخل المحطة.

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ومن المقرر أن يقوم الثلاثة بالعديد من عمليات السير في الفضاء خلال فترة وجودهم على متن المركبة.



أكملت الصين محطة تيانغونغ في نوفمبر بإضافة ثالثة وحدة من ثلاث تتمحور حول وحدة المعيشة والقيادة في الوحدة الأساسية (تيانخه).

قامت الصين ببناء محطتها الخاصة بعد استبعادها من محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتراضات الولايات المتحدة على العلاقات الوثيقة لبرامج الفضاء الصينية بجيش التحرير الشعبي، الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم.





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