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الأحد، 19-11-2023 10:20 ص

طريقة ذكية لقلي البيض في أقل من دقيقتين بدون زيت أو مقلاة

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الوكيل الإخباري - يمكن طهي البيض بعدة طرق مختلفة، والعديد منها سريع وسهل، ولكن عندما يتعلق الأمر بقليها، قد نضطر إلى استخدام كميات كبيرة من الزيت والزبدة لمنعها من الالتصاق بالمقلاة.

على الرغم من أن الدهون تضيف نكهة للبيض المقلي، فقد وجدت طاهية في تطبيق تيك توك طريقة للقلي دون الحاجة للزيت أو الزبدة أو حتى المقلاة. 


قالت روز ريسمان (@rosereisman)، وهي تشارك مقطع فيديو على صفحتها: "حسناً، إذا كنت لا تريد استخدام المقلاة في الصباح لتحضير بعض البيض المقلي اللذيذ حقاً، فلا مشكلة."


وأوصت روز باستبدال المقلاة، بطبقين ورقيين وجهاز ميكروويف. وظهرت وهي تبدأ بكسر بيضتين مباشرة في أحد الأطباق، ثم وضعت الطبق الثاني فوق البيض، ثم وضعته في فرن الميكروويف لمدة دقيقة ونصف تقريباً بكامل طاقته.

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ونصحت روز، بزيادة وقت الطهي بحوالي 30 ثانية عند طهي أكثر من بيضتين، لضمان تماسكه.  

 

وقد عبر الأشخاص الذين جربوا طريقة روز للبيض المقلي في المنزل، في تعليقاتهم عن شكرهم لها، وشاركوا نتائجهم، حيث كتب أحدهم: "لقد نجحت! لقد أحببت ذلك!”


وأشاد آخر بنصيحة الطبخ الصحي المتمثلة في عدم استخدام الزيت على الإطلاق، بينما قال شخص ثالث أن البيض المقلي بهذه الطريقة لذيذ جداً.

 

 

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