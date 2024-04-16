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الثلاثاء، 16-04-2024 09:39 ص

طفل ابتلع 25 سنتاً في كاليفورنيا..وهذه كانت النتيجة - صور

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الوكيل الإخباري - اضطر مراهق من كاليفورنيا إلى دخول المستشفى بعد أن ابتلع عملة معدنية .

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وفي التفاصيل، أبلغ الشاب البالغ من العمر 14 عامًا، الذي لم يذكر اسمه، المستشفى وهو يشكو من "بحة في الصوت" ومشاكل في البلع بعد ست ساعات من تناول قطعة بقيمة 25 سنتًا عن طريق الخطأ.


ومع ذلك، كان الأطباء في حيرة من أمرهم لأن العملة المعدنية لم تظهر أي مشاكل في التنفس ترتبط عادة بتناول العملات المعدنية.


وعلى أمل الوصول إلى جذر المشكلة، قاموا بإجراء تصوير بالأشعة السينية على صدره، مما أظهر أن الربع "كان عالقا عموديًا داخل تحت المزمار" (المنطقة الواقعة بين الحبال الصوتية والقصبة الهوائية)، مما سمح للهواء بالمرور عبره على الرغم من أنه تسبب له بالانزعاج.


وتُظهر الصور المصاحبة الربع الموجود في وضع مستقيم في هذه المنطقة.


وكان الصبي محظوظاً لأنه في معظم حالات الشفط العرضي، تستقر الأجسام الغريبة في القصبة الهوائية أو أجزاء أخرى من الحلق، مما قد يعرض تنفس المريض للخطر.


وكتب الأطباء: "الأجسام الغريبة في مجرى الهواء - وخاصة تلك الموجودة في القصبة الهوائية والحنجرة - تتطلب إزالة فورية لتقليل خطر تعرض الجهاز التنفسي للخطر".


ووضع الأطباء الصبي تحت التخدير العام لإجراء تنظير القصبات، وهي عملية تتضمن فحص المسالك الهوائية باستخدام ملقط مرن. وقد سمح لهم ذلك باستخراج العملة بأقل قدر من الضرر لقناة الهواء.

 


 

لبنان 24


 




 

 


 

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