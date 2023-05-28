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الأحد، 28-05-2023 09:50 ص

طفل في السادسة يتسلق أعلى 12 جبلا في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - يوشك طفل بريطاني في السادسة من عمره، على إتمام فصول مغامرة فريدة من نوعها، حيث يقترب من إنجاز تسلق أعلى 12 قمة جبلية في بلاده، غاية أن يساعد الأطفال الفقراء، في مردود هذه المغامرة. وسرعان ما انتشرت مهمته الإنسانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إشادات واسعة.

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وسينجز أوسكار بورو، من مدينة لانكستر الإنجليزية، كما أوضح تقرير نشر في موقع 24 الإلكتروني، غدا الاثنين رحلته الأخيرة إلى قمة جبل «بن نيفيس»، وهي أعلى قمة جبل في اسكتلندا، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.


وسيقوم برحلة المشي جنباً إلى جنب مع أفراد أسرته وصديقه أولي بيركنز، بالتزامن مع الذكرى السبعين لأول صعود ناجح لإيفرست من قبل السير إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي.


واستوحى الفكرة من مقطع فيديو شاهده في المدرسة لهيلاري يتسلق قمة جبل إيفرست، ما دفعه إلى القول «أريد أن أكون أصغر شخص يتسلق جبل إيفرست».


ومحاولة لإرضاء طموح ابنه، توصل والد الطفل إلى فكرة اختيار 12 جبلاً في المملكة المتحدة، إذا أضيفت ارتفاعاتها إلى بعضها البعض ستعادل ارتفاع قمة جبل إيفرست، وبالفعل انطلقت المهمة بدءاً من أكتوبر 2022 لجمع حوالي 75 ألف دولار لدار الأطفال الفقراء «ديريان هاوس تشيلدرنز هوسبيس».

 

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