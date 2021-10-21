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الخميس، 21-10-2021 04:09 م

طفل يتصل بالشرطة ليريهم ألعابه في نيوزلندا

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الوكيل الإخباري - تمكن طفل في الرابعة من عمره من إحضار عناصر الشرطة في نيوزلندا إلى منزله لمشاهدة ألعابه وإبداء رأيهم بما لديه.

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وفي التفاصيل، أجرى صبي نيوزيلندي مكالمة لطوارئ الشرطة وطلب من الضباط الحضور إلى منزله، وفقًا لصحيفة New Ypork Post، حيث أراد أن يعرض ألعابه على العناصر.

 

ستغل الصبي حقيقة أن والديه كانا منشغلين ليجري مكالمته، ثم يأخذ والد الطفل الهاتف منه مخبرا الشرطي أن المكالمة كانت عن طريق الخطأ.

وقال الطفل في اتصاله: "تعال وشاهد ألعابي".

 

ومع ذلك، أرسل قسم الطوارئ أفرادا من الوحدة إلى عنوان الصبي. وأعرب ضباط إنفاذ القانون الذين وصلوا إلى مكان الحادث عن تقديرهم لألعابه وقالوا إنها رائعة حقا في نيوزلندا . 

بالإضافة إلى ذلك، أجرى الضباط محادثة مع الطفل وأوضحوا في الحالات التي يلزم فيها الاتصال بخدمة الإنقاذ

 

المصدر - لبنان 24 

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