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الأربعاء، 21-04-2021 12:20 م

طلاق عروس أردنية في ثاني أيام زواجها والسبب.. المنسف !

المنسف-الاردني-باللبن


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حادثة طلاق عروس في ثاني أيام زواجها بسبب إهمالها لحماتها والاهتمام بأهلها ووالدتها.

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وبحسب ما روى العريس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن زوجته، التي لم يمض على زواجه منها يومان، قامت بطهي المنسف لأهلها، فيما طلبت وجبة شاورما لأمه، الأمر الذي أغضبه جدًا واعتبره إهانة لأمه.

وتفاعل المعلقون كثيرًا مع الحادثة، بين من جعلها مادة للضحك والسخرية، وبين من انتقد بشدة الزوج واعتبره "كسر بخاطر عروسه لإثبات رجولة مزيفة، بحسب وصفهم.


وهناك رأي أيد الزوج واعتبر فعله دالًا على برّ والدته وتكريمًا لها ورفض لتصرف وصفوه بأنه أصبح دارجًا ينم عن قلة الاحترام لأمهات الأزواج.

 

 

 




 

 


 

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