حصان يعض حصان آخر بطريقة جنونية في أبخازيا

الوكيل الإخباري - قام أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتصوير مقطع فيديو لحصان يلاحق حصانا آخر بسرعة كبيرة على حافة الطريق بمدينة تكفارشولي في أبخازيا.

اضافة اعلان



وتظهر لقطات الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أن حصانا يلاحق حصانا آخر وما إن يصل إليه حتى ينقض عليه و يعضه من مؤخرته. لكن ومن شدة سرعة الحصان الثاني، استطاع أن يفلت منه ولم يصيبه أي شيء.



وعلق المتابعون على هذه اللقطات بشكل طريف، حيث اعتبر البعض أن تصرف الحصان هذا ماهو إلا دليل غيرة وحب، فيما اعتبره آخرون دليل على الانتقام.



فيما رأى آخرون أنه سباق بين الحصانين، ولأن الحصان الأول أراد الإطاحة بغريمه الثاني، فقد وجد طريقة لإيقافه وهي العض من منطقة حساسة.

سبوتنيك عربي