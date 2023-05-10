ظنه الناس مشهدا تصويريا.. شاهد سطو مسلح في اليابان

الوكيل الإخباري - تفاعل رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لعملية سطو مسلح وقعت في مدينة طوكيو، عاصمة اليابان.

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وجرت عملية سطو مسلح في منطقة جينزا، وسط العاصمة اليابانية طوكيو، حيث بدأ الأمر بإطلاق إنذار، واعتقد الناس أنه جزء من تصوير، فلم يتحرك أحد من مكانه، إلى أن اكتشفوا أنها عملية سطو حقيقية.



وتعتبر هذه الواقعة نادرة الحدوث في دولة اليابان، حسب إعلامين، وفي الوقت نفسه، لم يكشف عن قيمة المسروقات، وكذلك القبض على اللصوص.

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