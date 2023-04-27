شاهد.. أب يقلب السوشال ميديا بسبب ما فعله مع مولوده في احدى الدول

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أب يغطي المولود بـالكامل بـ بمئات الدولارات دون حصر أو عد.



وبين مقطع الفيديو المولود وهو نائم في سريره بـ المستشفى فور ولادته بينما يقف أمامه الأب يغطيه بأكمله بـ مئات الدولارات.

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ولم يوضح الفيديو جنسية الأب أو المولود، وكانت أغلب التعليقات على الفيديو المتداول تنتقد فعل الأب ، حتى قال أحدهم :”هل تتصور كم الجراثيم التي ستنتقل من الأموال إلى مولودك؟”، وقال آخر :”عليه أن يغرقه بـ الحب بدلًا من الأموال”.

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