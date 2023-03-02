عاش 21 يوما تحت الأنقاض.. فيديو 'مذهل' لإنقاذ حصان في تركيا

الوكيل الإخباري - عثرت فرق الإنقاذ على حصان على قيد الحياة، تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أديامان التركية، بعد 21 يوما من الزلازل المدمرة التي هزت البلاد.



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ويُظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر، كيف تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الحصان بعد عدة ساعات من العمل المضني.





In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams👏👏👏#horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX Amazing amazing amazingIn Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams👏👏👏 #earthquake February 27, 2023

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