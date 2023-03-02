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الخميس، 02-03-2023 11:20 ص

عاش 21 يوما تحت الأنقاض.. فيديو 'مذهل' لإنقاذ حصان في تركيا

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الوكيل الإخباري - عثرت فرق الإنقاذ على حصان على قيد الحياة، تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أديامان التركية، بعد 21 يوما من الزلازل المدمرة التي هزت البلاد.

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ويُظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر، كيف تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الحصان بعد عدة ساعات من العمل المضني. 

 

 

 

 

 

لبنان 24

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