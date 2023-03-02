عاش 21 يوما تحت الأنقاض.. فيديو 'مذهل' لإنقاذ حصان في تركيا

الوكيل الإخباري - عثرت فرق الإنقاذ على حصان على قيد الحياة، تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أديامان التركية، بعد 21 يوما من الزلازل المدمرة التي هزت البلاد.
ويُظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر، كيف تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الحصان بعد عدة ساعات من العمل المضني.
Amazing amazing amazing— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 27, 2023
In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams👏👏👏#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX
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