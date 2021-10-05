الثلاثاء 05-10-2021
الوكيل الاخباري

مركز صحي الزعتري سيبقى مفتوحاً أمام متلقي الخدمة

تدريب لمرتبات الأمن العام حول ضمانات المحاكمة العادلة

جامعة آل البيت تطلق نسخة جديدة من منصة التعلم الإلكتروني

الحكومة : لا تغيير على اشتراطات السلامة بالمدراس والأسواق والمساجد

اختتام بطولة الشطرنج لطلبة مدارس المزار الشمالي

السيسي يصدر قرارا بشأن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش المصري

شكرا سيدنا... الأردنيون يردون على الشائعات بطريقتهم الخاصة

الطباع يدعو لإعادة النظر في استمرارية فرض أوامر الدفاع

نقابة أصحاب الشاحنات: حركة الشحن متواضعة مع العراق وسوريا لكنها مبشرة

الأمم المتحدة: نحو 900 مراقب دولي سيراقبون الانتخابات العراقية

الثلاثاء، 05-10-2021 09:51 ص

عالمان أمريكيان أحدهما من أصل لبناني يفوزان بـ نوبل للطب

image (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل، فوز العالمين الأمريكيين ديفيد جوليوس، وأردم باتابوتيان (المتحدر من أصل لبناني)، بجائزة نوبل للطب لعام 2021، تقديراً لاكتشافاتهما على صعيد مستقبلات الحرارة واللمس، بحسب ما أعلنت اللجنة المسؤولة عن الجائزة المرموقة في ستوكهولم أمس.

وقالت اللجنة: إن «الاكتشافات الرائدة» للفائزين بجائزة نوبل هذا العام «سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه». وقد استخدم جوليوس (65 عاماً)، وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا، مكوّن كابسايسين النشط في الفلفل الحار، لرصد وجود أحد المستقبلات في النهايات العصبية الجلدية يتفاعل مع الحرارة.

اضافة اعلان


أما باتابوتيان، المولود في بيروت سنة 1967، وهو أستاذ في معهد «سكريبس ريسرتش» في كاليفورنيا، فاستخدم خلايا حساسة للضغط لاكتشاف فئة مستقبلات تتفاعل مع المحفزات الميكانيكية في الجلد .

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20179984552823IQ

دراسة: 30 إلى 34 عاماً هي فترة الحياة الأكثر سعادة في عمر الإنسان

1773

اسماء مواليد اولاد بمعنى السيف

615c16d64c59b71c7045621b

مدفع القيصر الروسي يتصدر تصنيف أضخم المدافع في العالم

801

مفاجآت يكشفها تركي آل الشيخ في موسم الرياض المقبل

teacher-1-568x330

في يوم المعلم العالمي .. تحية تقدير وإجلال لبناة الإنسان

1200px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg

سيدة ترفض 400 ألف مقابل فقء عين زوجها في السعودية