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الإثنين، 18-07-2022 10:17 ص

عالم مناخ ألماني: فات الأوان على خفض درجة حرارة الأرض

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الوكيل الإخباري-حذر خبير ألماني في مجال الأرصاد من أن الوقت قد نفد بالفعل أمام محاولات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لترتفع بواقع 1.5 درجة كحد أقصى مقارنة بما قبل الثورة الصناعية.

ويأتي التحذير قبيل انطلاق "حوار بترسبرج للمناخ" في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين، ولمدة يومين.

وقال الخبير والباحث في مجال المناخ مجيب لطيف لمجموعة "بايرن" الإعلامية اليوم: "بالنظر إلى المعدلات الحالية لانبعاثات غازات الدفيئة، سنتجاوز هذا المستوى خلال أقل من عشر سنوات".

وأضاف: "إذا ما نظرنا إلى ما يفعله الساسة في أنحاء العالم حاليا، فنحن في سبيلنا إلى تسجيل أكثر إلى 3 درجات... إننا نقترب من النقطة التي يتعين على المرء أن يقر فيها: بأنه قد فات الأوان."

وشدد لطيف على أن حدوث ارتفاع في درجة حرارة الأرض بواقع 3 درجات سيكون "كارثة"، معربا عن أسفه حيث يبدو أنه كانت هناك دائما قضايا أكثر إلحاحا من حماية المناخ.

ويشارك وزراء من حوالي 40 دولة في حوار بترسبرج للمناخ، لمناقشة الخطوات المستقبلية في مجال مكافحة التغير المناخي.

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