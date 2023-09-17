عرض ثمرة بصل عملاقة تزن 9 كيلوغرامات في بريطانيا - صور

الوكيل الإخباري - عرضت يوم السبت في إنجلترا ثمرة بصل عملاقة تزن نحو 9 كيلوغرامات، في معرض «هاروجيت» لزهور الخريف في شمال بريطانيا.



وتم عرض الثمرة، التي يمتلكها جاريث جريفين وتزن 8.98 كيلوغرامات، في معرض الزهور في قاعة «نيوباي هول آند جاردنز»، بالقرب من ريبون في مقاطعة نورث يوركشاير شمال شرق البلاد.

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وكانت ثمار ضخمة من الكرنب والكوسا والبنجر (الشمندر) من بين الخضروات التي شاركت في مسابقة الخضروات العملاقة، التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور. وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين (القرع) العملاقة التي قدمها، والتي يبلغ وزنها 102 كيلوغرام.

ويتم تنظيم معرض هاروجيت للزهور مرتين في كل عام، في شهري أبريل وسبتمبر، وتتولى تنظيمه جمعية شمال إنجلترا للبستنة التي تأسست في العام 1911، كمؤسسة خيرية مستقلة مكرسة لدعم وتعزيز البستنة في جميع أنحاء شمال المملكة المتحدة، بهدف الجمع بين الأشخاص والمنظمات العاملين في مجال البستنة.



ويقام المعرض حتى اليوم، 17 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يحضره ما يصل إلى 30 ألف زائر.













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