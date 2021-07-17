عرض لوحة لبيكاسو للبيع بأصول رقمية - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن مصرف “سيغنوم” السويسري المتخصص في الأصول الرقمية أنه سيعرض لوحة لبيكاسو، تحمل اسم “فتاة معتمرة قبّعة”، للبيع على شكل “حصص” من الأصول الرقمية تشبه الأسهم، وفقاً لموقع “swissinfo“.

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ووفقاً للمصرف، قُدّرت قيمة اللوحة بحوالي أربعة ملايين فرنك سويسري (4.5 مليون دولار).



وتعود هذه اللوحة الزيتية، الممتدّة على 65 سنتمتراً طولاً و54 عرضاً، للعام 1964.

ومن شأن بيعها على شكل حصص شبيهة بالأسهم، عبر تقنية “سلسلة الكتل” blockchain، أن يسمح للمستثمرين بشراء جزء من اللوحة وأيضاً بمقايضة حصصهم والتفاوض عليها كما الحال في البورصة في سياق سوق موازية تتولى فيها “سيغنوم” التنسيق بين الباعة والشراة.

وستطرح هذه الحصص للبيع بسعر خمسة آلاف فرنك سويسري (5441 ألف دولار) على أدنى تقدير، بحسب ما أفاد هذا المصرف الخاضع لرقابة الهيئة الناظمة للأسواق في سويسرا (فينما). وستجرى المداولات بالفرنك السويسري بواسطة فيش صادرة عن “سيغنوم” مقرونة بعملات ثابتة.



وستوضع اللوحة في مستودع يخضع لحراسة مشددة مخصص للأعمال الفنية.



الجدير بالذكر أن اللوحة تُطرح للبيع في سياق شراكة مع الصندوق الأمريكي “أرتيموندي” المتخصص في الاستثمارات في مجال الفنون.



فنانة أردنية ترسم بالحناء على لوحات القماش بدلاً من الرسم على اليدين



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المصدر - لبنان 24