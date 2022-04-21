الخميس 21-04-2022
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الخميس، 21-04-2022 02:26 م

عرض منزل للبيع على جزيرة مهجورة فيأمريكا بأكثر من 300 ألف دولار - صورة

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الوكيل الإخباري - عرض منزل مكون من غرفة نوم واحدة ومعزول تماما على جزيرة مهجورة في ماين الأميركية للبيع مقابل 339 ألف دولار أميركي.

يقع العقار في Wohoa Bay، ويتم بيعه كملاذ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ولكن فقط لمن هم انطوائيون.

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ويقع العقار على مساحة 1.5 فدان من الأرض دون أي علامات حضارية، ولا يوجد أي أشجار تحيط به، و"يوفر مناظر طبيعية لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر".


وتم بناء "المنزل الأكثر وحدة في العالم"، في عام 2009 ويتميز بإطلالات بانورامية على المحيط، ويمتد المنزل على مساحة 540 قدما مربعا، ولا يحتوي على حمام.



 

الديار

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