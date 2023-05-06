السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي

الملكة رانيا تنشر صورة مع الملك في قصر باكنغهام

الحكومة ترفع أسعار الطحين الموحد 3.7 دينار للطن ولا تغيير على سعر الخبز

أسعار النفط تنخفض للأسبوع الثالث بتأثير مخاوف ركود الاقتصاد

نقل الأسير دقة للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

تنظيم منتدى المال والأعمال الأردني - العراقي حزيران المقبل في عمان

قرار رفع الفائدة للمرة العاشرة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا للغرام

صادرات تجارة عمان تزيد 58.2 % بالثلث الأول من العام الحالي

ترحيب سعودي أميركي ببدء المحادثات حول السودان في جدة

السبت، 06-05-2023 10:01 ص

علماء فلك : قلب القمر حديد !

shutterstock_448008574 (1)


الوكيل الإخباري- وجد تحقيق شامل أن اللب الداخلي للقمر هو، في الواقع، كرة صلبة ذات كثافة مماثلة لكثافة الحديد، وفق «ساينس ألرت». وقد كتب فريق يقوده عالم الفلك آرثر بريود من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن «نتائجنا» تشكك في تطور المجال المغناطيسي للقمر بفضل إظهاره لوجود اللب الداخلي ودعمه لانقلاب الوشاح العالمي.

وتوصل العلماء إلى نتائج مثيرة للاهتمام. منها أن لب القمر يشبه إلى حد بعيد لب الأرض - طبقة سائلة خارجية ولب داخلي صلب. ووجد الفريق أن اللب الداخلي له كثافة تبلغ حوالي 7822 كيلوغراماً لكل متر مكعب. وهذا قريب جداً من كثافة الحديد. 

اضافة اعلان

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-05-06 at 10.57.39

علماء يكشفون كيف يمكن إسكات الكوابيس !

image

على طريقة الذكاء الاصطناعي .. زواج سيدة بعمر الـ 103 أعوام

عربياي

مشهد صادم لعربة رضيع تفلت نحو طريق سريع في امريكا

_129564775_gettyimages-108128106

بعد اختفائه .. العثور على رفات رجل داخل تمساح في أستراليا

4-5-2023_13_08_12_GomhuriaOnline_441683194892

مقبرة تحت الماء.. كشفت خفايا في الحرب الأهلية الأميركية

czo1MzoiaHR0cDovL3d3dy5zYW5hYW5ld3MubmV0L3Bob3RvLzIzLTA0LTI4LTk2MjEzNTk5Ni5qcGciOw==

طيران السعودية تنشر فيديو 'أجمل هبوط في العالم'

أخبار متعلقة
4545478

حدث فلكي 'نادر' خلال الأسبوع.. لن يتكرر إلا في 2031