علماء فلك : قلب القمر حديد !

الوكيل الإخباري- وجد تحقيق شامل أن اللب الداخلي للقمر هو، في الواقع، كرة صلبة ذات كثافة مماثلة لكثافة الحديد، وفق «ساينس ألرت». وقد كتب فريق يقوده عالم الفلك آرثر بريود من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن «نتائجنا» تشكك في تطور المجال المغناطيسي للقمر بفضل إظهاره لوجود اللب الداخلي ودعمه لانقلاب الوشاح العالمي.



وتوصل العلماء إلى نتائج مثيرة للاهتمام. منها أن لب القمر يشبه إلى حد بعيد لب الأرض - طبقة سائلة خارجية ولب داخلي صلب. ووجد الفريق أن اللب الداخلي له كثافة تبلغ حوالي 7822 كيلوغراماً لكل متر مكعب. وهذا قريب جداً من كثافة الحديد.

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