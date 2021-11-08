عودة الأميرة شارلين الى موناكو بعد غياب دام سبعة أشهر - صورة

الوكيل الإخباري - بعد غياب قسري دام سبعة اشهر لاسباب صحية، عادت اميرة موناكو شارلين زوجة الامير البير، الى موناكو اليوم صباحاً كان بإنتظارها في المطار زوجها الأمير البير II وولداها التوأم جاك وغابرييلا البالغان من العمر سبع سنوات.

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برزت بوضوح سعادة العائلة بإستقبال الاميرة العائدة بمظهر جديد ولون شعر جديد. كما اصطحبت الاميرة معها كلباً في سفرها.



وكانت الاميرة شارلين تغيبت عن حضور عدة مناسبات في السابق، مما اثار شائعات عن خلافات زوجية محتملة مع الامير البير، الذي سارع الى نفيها مصرحاً عن غياب زوجته لاسباب صحية.





المصدر - الفن