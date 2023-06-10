السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 10:11 ص

عودة كتاب إلى مكتبة بعد 81 عاماً من استعارته في امريكا - صورة

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الوكيل الإخباري - غربة طالت 8 عقود، بقي فيها رف الكتب مسكوناً بالحنين إلى كتابه المفقود في مكتبة أبيردين تيمبرلاند بواشنطن، ليعود مرفقاً بعبارة تنتقص من قيمته).

تلك هي أبرز ملامح التدوينات والتعلقيات التي ذهبت إليها عبارات وتدوينات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً، على خبر عودة كتاب إلى المكتبة المذكورة، عقب 81 عاماً، فبحسب وكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، فوجئ موظفو المكتبة بإعادة ذاك الكتاب الذي خرج من رفوف المكتبة قبل هذه السنوات.

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ووجد العاملون بالمكتبة، طبقاً لما نشره موقع «سكاي نيوز»، أنفسهم في موقف نادر، وقد أعيد إليهم كتاب كان من المفترض إرجاعه في الثلاثين من مارس عام 1942. واحتفظ الكتاب ببطاقة تشير إلى تاريخ الإرجاع الذي لم يلتزم به مستعيره.


والكتاب الذي أعيد إلى المكتبة ذو طبيعة تاريخية، ومن تأليف الكاتبين تشارلز نوردوف وجيمس نورمان.


وقال الشخص الذي أعاد الكتاب إنه وجد المؤلَّف في خزانة العائلة، فيما لاحظ عمال المكتبة عبارة داخل الغلاف: «لن أقرأ هذا الكتاب وإن دفعوا لي مالاً». وقالت المكتبة، إنه في حال تطبيق غرامة التأخير التي تبلغ سنتين لليوم الواحد، وفق التعريفة التي كانت قائمة في 1942، فإن مبلغ الغرامة الإجمالي سيصل إلى 484 دولاراً. 

 


 

 

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