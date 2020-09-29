الثلاثاء 29-09-2020
الوكيل الاخباري

الأمانة تعلن فتح كافة مرافقها غدا

القبض على سارقين في عدد من المحافظات

آلية الإعلان عن قرار دوام طلبة المدارس

الحكومة تناقش مستجدات كورونا

الضمان يوضح آلية علاج المؤمن عليهم في إصابات العمل

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس

أسعار الذهب الثلاثاء 29/9/2020

الرمثا.. إصابة 3 معلمات بكورونا

إعلان قائمة القبول الموحد مساء اليوم

وفيات الثلاثاء 29/9/2020




الثلاثاء، 29-09-2020 12:58 م

غرامة مليونية لأكبر مدينة ترفيه في أستراليا.. والسبب؟

1dreamworld-hero_slider_xldesktop_kennybelinda


الوكيل الاخباري – فرضت السلطات الأسترالية غرامة قدرها 3.6 ملايين دولار محلي (2.55 مليون دولار أميركي) على شركة أسترالية تملك أكبر مدينة ترفيه في البلاد.

وجاءت الغرامة بسبب إخفاق المتنزه في اتباع إجراءات السلامة التي تحافظ على حياة الزائرين، الأمر الذي تسبب بمقتل أربعة أشخاص سنة 2016.

وكان رجلان وامرأتان قتلوا في حادثة تصادم في إحدى ألعاب المغامرات المائية في متنزه "دريم وورلد" الواقع على سواحل غولد كوست الأسترالية، وهي منطقة سياحية في شرق البلاد.

اضافة اعلان

واعتبرت محكمة في كوينزلاند أن الشركة انتهكت قوانين الولاية في مجال إجراءات السلامة والوقاية الصحية، ما تصل عقوبته إلى 4.5 ملايين دولار أسترالي.

وفي بيان موجه للبورصة الأسترالية، أقرت شركة "أردنت ليجر"، صاحبة المدينة الترفيهية، بمسؤوليتها الكاملة عن الحادثة، مقدمة اعتذارها "من دون أي تحفظ".

وأشارت الشركة التي واجهت انتقادات بعدما حاولت إعادة فتح الموقع حتى قبل دفن الضحايا، إلى أن الإدارة الجديدة أجرت "مراجعة كاملة" لتدابير السلامة.

كما لفتت إلى أنها دفعت تعويضات إلى "أكثرية" العائلات والأشخاص المتضررين من جراء الحادثة.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
yvtmoidtibdaviznmbws

طرق بسيطة تمنع العناكب من دخول منزلك

lgpost_1527179958264

برك الملح.. اكتشاف مثير أسفل القطب الجنوبي للمريخ - صور

lagoon05_15253099614_o_lr

مصر .. اكتشاف جثة حيوان عروس البحر في مرسى علم - فيديو

2000

غوريلا تهاجم عاملة حاولت إطعامها في إسبانيا - فيديو

subway1

الشرطة الأمريكية تعثر على مخبأ سري أسفل مترو أنفاق نيويورك - صور وفيديو

gettyimages-452006593

نصف مليون سمكة قرش مهددة بسبب فيروس كورونا