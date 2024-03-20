فرنسا.. السجن 13 عاماً لزوج سكب زيتاً مغلياً على زوجته

الوكيل الإخباري - حُكم على شخص يبلغ 45 عاما، يوم الثلاثاء في فرنسا بالسجن 13 عاما بتهمة ارتكاب ممارسات تنطوي على تعذيب أو همجية، بعد أن سكب زيتاً مغلياً على رأس زوجته ما تسبب لها بحروق بالغة الخطورة.

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ويحاكم الرجل منذ يوم الإثنين أمام محكمة الجنايات في كولمار (شرق)، بسبب وقائع حصلت في 21 تموز 2020 في شقة الزوجين بشرق فرنسا .



واتّهمت الزوجة زوجها السابق بسكب مقلاة من الزيت المغلي على رأسها، مما استدعى نقلها جوا على وجه السرعة إلى مركز الحروق البالغة، حيث مكثت لمدة 25 يوما وخضعت لعمليات ترقيع للجلد أجريت تحت التخدير لتخفيف الآلام المبرحة التي تعرضت لها.

سكاي نيوز

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