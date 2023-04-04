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الثلاثاء، 04-04-2023 11:40 ص

فك شيفرة رائحة عطر كليوباترا

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الوكيل الإخباري - استطاع مجموعة من العلماء، فكّ شيفرة رائحة العطر، الذي يقال إن كليوباترا كانت تستخدمه، و العطر الذي كتبت وصفته في النقوش المحفورة على جدران ، قيل إنه يصنع بعد تسخين الزيت لمدة 10 أيام قبل نقعه في الأخشاب.

وخلال السنوات الماضية، كثف علماء جهودهم لإعادة تركيب عطر كليوباترا، وكان من بينها ما فعله الخبيران روبرت ليتمان وجاي سيلفرشتاين عام 2019.

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ووصف ليتمان رائحة العطر بأنها «دافئة، وغنيّة، وحلوة، وتتميز بنكهة خفيفة من القرفة».

 

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