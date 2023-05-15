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الإثنين، 15-05-2023 10:05 ص

فلكيون يعثرون على أجسام لم يرها أحد من قبل

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الوكيل الإخباري - وجد علماء الفلك «أجساماً لم يرها أحد من قبل في الفضاء»، من خلال فحص أكثر من مليون صورة تم تجميعها لإنشاء أطلس شامل للنجوم، وفق «إندبندنت».

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واستخدم علماء الفلك تلسكوب المسح المرئي والأشعة تحت الحمراء «فيستا»، وقاموا بتجميع أكثر من مليون صورة وتقسيمها إلى فسيفساء ضخمة.

ويُظهر الأطلس، 5 حاضنات نجمية، على بعد أقل من 1500 سنة ضوئية (تبلغ السنة الضوئية 9.7 تريليونات كيلومتر)، نجوماً فتية في طور التكوين. ويقول ستيفان مينغاست، من جامعة فيينا، والمؤلف الرئيس في الدراسة: «سيسمح لنا هذا بفهم عمليات تحول الغاز والغبار إلى نجوم». 

 

البيان 

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