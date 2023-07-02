الأحد 02-07-2023
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الأحد، 02-07-2023 10:33 ص

فيديو صادم لمغامر كاد يسقط من علو 800 قدم في أمريكا

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الوكيل الإخباري - قفز متهور فوق حاجز في برايس كانيون وكاد ينزلق من منحدر في مقطع فيديو صادم نُشر على موقع "Reddit" بعد ظهر يوم الأربعاء.

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يُظهر المقطع رجلاً مجهول الهوية يركض ويقفز فوق حاجز الحماية قبل أن يهبط على قدميه وينزلق على صخرة شديدة الانحدار على بعد بوصات من الحافة.

 

تم التفاعل على المنشور بسرعة من قبل الآلاف من مستخدمي "Reddit"، وتلقى مئات التعليقات التي تهاجم الأفعال الخطيرة - والغباء - التي قام بها الشاب.

كنت أقف على نفس المنحدر منذ حوالي شهر. كتب أحد المعلقين على "Reddit" أسفل الفيديو. وأضاف آخر "هذا الفيديو جعلني أشتم بالفرنسية، حتى إنني لا أعرف الفرنسية".

تُظهر اللقطات المقلقة الرجل متوجها نحو الحافة ناظرًا إلى الخلف للكاميرا قبل محاولة القيام بالمغامرة. تدخل امرأة في الإطار، وتستمتع بالمناظر الخلابة على بعد أقدام فقط من الرجل الذي يسابق نحو الحافة قبل أن يمسك بحافة الحاجز ويقفز.

يقفز الرجل فوق السور، وعلى الرغم من ارتطامه بالأرض في وضع مستقيم، فإنه يسقط للخلف، ويتعثر جانبًا أسفل المنحدر في اتجاه الصخور شديدة الانحدار.

تصدر المرأة صراخًا بينما ينزلق الرجل نحو الحافة قبل أن يتمكن من إيقاف نفسه.

المقطع الذي تبلغ مدته سبع ثوانٍ ينتهي بالرجل على الحافة وذراعاه ممدودتان. تفاعل المعلقون على "Reddit" على الفيديو على الفور، حيث شاركوا غضبهم ورعبهم من الإجراءات غير المبالية والخطيرة.

 


 العربية 

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