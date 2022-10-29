فيديو 'في لمح البصر'.. باغتها القرش وهي على القارب في أمريكا

الوكيل الإخباري - تجنبت خبيرة غوص بصعوبة بالغة عضة مباغثة لقرش النمر، بينما كانت تستعد للسباحة في ساحل هاليوا بولاية هاواي الأميركية.





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ووفق ما أظهره مقطع فيديو، نشر على موقع "إنستغرام"، فإن أوشن رامسي كانت على وشك الغوص في المحيط، الذي تنتشر فيه أسماك القرش يوم الأربعاء في جزيرة أواهو، قبل أن ترصد سمكة ضخمة.





وفي لمح البصر، خرجت من المياه سمكة من نوع "القرش النمر" أو "القرش الببري" وحاولت قضم زعانف الغواصة، التي سحبت نفسها بسرعة وعادت إلى المركب.



وبدلا من الشعور بالخوف والصدمة، شرعت رامسي في الضحك، وتعرّفت على السمكة بالاسم، وقالت: "هكذا قامت بتحيّتي".

سكاي نيوز