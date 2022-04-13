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الأربعاء، 13-04-2022 01:21 م

فيديو لبايدن يثير الجدل .. ما الشيء الذي سقط على كتفه؟

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الوكيل الإخباري-بينما كانت الرئيس الأميركي، جو بايدن، يلقي خطابا في ولاية آيوا، باغته طائر في المكان بموقف محرج وفقا للبعض، لكن البيت الأبيض قدم رواية أخرى.

وكان بايدن يتحدث عن خطته لكبح أسعار الوقود التي ارتفعت في أعقاب حرب أوكرانيا، فسقط شيء على بذلته 

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ولم يظهر أن بايدن لاحظ سقوط شيء على بذلته الداكنة اللون أثناء الخطاب، رغم سيلان بقايا هذا الشيء نحو العلم الأميركي المثبت على سترة البذلة.
ومما أثر الحيرة في الأمر هو أن بايدن اختلط بعدد من الحضور بعد الخطاب واقترب منهم، دون أن يبلغه أحد بأن بذلته متسخة.

 

وقال البيت الأبيض تعليقا على الحادث، إن الأمر مجرد "ذرة" سقطت على كتف الرئيس، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

 

 سكاي نيوز

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