فيديو مثير لسودانيين يهاجمون تمساحاً خرج فجأة من نهر النيل الأزرق

الوكيل الإخباري - في مشهد مشابه لما يجري بالأفلام أو وثائقيات الأدغال الشهيرة، تحلق عشرات السودانيين حول أحد التماسيح الذي خرج فجأة من النيل الأزرق نحو الشاطئ محاولين قتله.

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وأظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، عدة أشخاص يهاجمون الحيوان المفترس، منهالين عليه تارة بالعصي وطوراً بالحجارة.

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