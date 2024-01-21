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الأحد، 21-01-2024 09:52 ص

فيديو مثير لسودانيين يهاجمون تمساحاً خرج فجأة من نهر النيل الأزرق

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الوكيل الإخباري - في مشهد مشابه لما يجري بالأفلام أو وثائقيات الأدغال الشهيرة، تحلق عشرات السودانيين حول أحد التماسيح الذي خرج فجأة من النيل الأزرق نحو الشاطئ محاولين قتله.

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وأظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، عدة أشخاص يهاجمون الحيوان المفترس، منهالين عليه تارة بالعصي وطوراً بالحجارة.

 

 

 

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