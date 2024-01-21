فيديو مثير لسودانيين يهاجمون تمساحاً خرج فجأة من نهر النيل الأزرق

الوكيل الإخباري - في مشهد مشابه لما يجري بالأفلام أو وثائقيات الأدغال الشهيرة، تحلق عشرات السودانيين حول أحد التماسيح الذي خرج فجأة من النيل الأزرق نحو الشاطئ محاولين قتله.
وأظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، عدة أشخاص يهاجمون الحيوان المفترس، منهالين عليه تارة بالعصي وطوراً بالحجارة.
في مشهد مشابه لما يجري في الأفلام أو وثائقيات الأدغال الشهيرة، تحلق عشرات السودانيين حول أحد التماسيح الذي خرج فجأة من النيل الأزرق نحو الشاطئ محاولين قتله.#الوطن #الوطن_تنبض #Bahrain#صحيفة_الوطن #البحرين pic.twitter.com/4hg7f86FTp— Alwatan - الوطن (@Alwatan_Live) January 19, 2024
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