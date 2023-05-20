السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 11:50 ص

فيديو مرعب.. شاهد ما فعله "سكوتر كهربائي" أثناء شحنه بمنزل في لندن

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الوكيل الإخباري - في لحظات مرعبة، انفجر سكوتر كهربائي بأحد المنازل في لندن، أثناء وصله بالتيار الكهربائي لشحن البطارية.

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وتسبب انفجار البطارية بوقوع حريق في المطبخ، حيث كان حارس المنزل يشحن السكوتر الخاص به.


وقال ديل ويليامز: “اشتريته قبل أسبوعين، في حال امتلاكك لوسيلة مشابهة اشحنها في الخارج، أنا ممتن لبقائي على قيد الحياة”.


وقال أحد مسؤولي خدمة الإطفاء في لندن إن هذا النوع من الحريق أصبح أكثر شيوعا في الفترة الأخيرة، مؤكدا على ضرورة تركيب أجهزة الإنذار لتفادي الكوارث.


ولا يمكن ركوب الدراجات الإلكترونية الخاصة بشكل قانوني على الطرق أو الأرصفة في المملكة المتحدة ولكنها أصبحت مألوفة في الفترة الأخيرة.

 

 

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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