بركان على الأرض يظهر كـ 'قنبلة نووية' من الفضاء - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت صفحات علمية مشهدا مثيرا للشكل الذي يظهر عليه البركان عند انفجاره من الفضاء الخارجي.

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ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحفة "ووندر أوف ساينس" العلمية، قمة بركان مصورة من الفضاء الخارجي، حيث ظهرت الكتلة التي شكلها الدخان بشكل مشابه لانفجار قنبلة نووية.



وأشارت الصفحة التابعة لموقع علمي، إلى أن هذه المشاهد منقولة من وكالة "ناسا" الأمريكية، لكنها لم تشر إلى طبيعة البركان ومكانه.



الجدير بالذكر، أن بركان إيبيكو في روسيا نفث الشهر الماضي كميات هائلة من الرماد، وارتفعت ألسنة الدخان في سماء جزر الكوريل لارتفاعات عالية جدا.



وتسببت الحرارة المرتفعة الصادرة عن فوهة البركان بذوبان الثلوج حولها، كما تظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.





Credit: NASA Johnson This is what an erupting volcano looks like from space.Credit: NASA Johnson pic.twitter.com/k0QVWcjnDd April 28, 2023

لبنان 24

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