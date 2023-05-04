شاهد لحظة انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة بإحدى الدول

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة بعد إخراجها من المايكرويف.

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وأظهر الفيديو، فتاة تقطع بيضة مسلوقة بالسكين بعد إخراجها من المايكرويف، فيما انفجرت البيضة في وجه الفتاة دون أن تصاب بأذى.



وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار مغردون إلى أن موجات المايكرويف تقوم بتسخين سوائل الطعام من العمق فتتحول السوائل إلى بخار وبسبب عدم وجود مساحة لخروج البخار من البيضة يحدث ضغط ثم تنفجر لحظة قطعها وأحياناً يحدث الانفجار حتى قبل قطعها.

المرصد