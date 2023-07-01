فيديو مروع.. سقوط طفل من 'زيبلاين' بعد انفلات حزامه في المكسيك

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو نشرته شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، يوم الخميس، سقوط طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من “زيبلاين” (حبل انزلاق) بعد انفلات حزامه في متنزه بالمكسيك.

اضافة اعلان



وذكرت الشبكة أن الطفل سيزار يخضع للعلاج بعد السقوط، وأن الحادثة وقعت في منطقة ترفيهية يوم الأحد الماضي في ولاية نويفو ليون المكسيكية.



وأفادت القناة الأمريكية نقلا عن أقارب الطفل بأن حزامه انفلت وسقط في بركة اصطناعية تقع أسفل منطقة “زيبلاين”.



وأشارت وسائل إعلام مكسيكية، إلى أن الطفل سقط عن ارتفاع يقرب من 40 قدما (12 مترا) في البركة الاصطناعية.



ووفقا للعائلة، قفز سائح قريب إلى المسبح وأنقذ الطفل سيزار، ويلقي أفراد الأسرة باللوم على ضعف تدريب موظفي المنطقة الترفيهية وعلى عدم التعامل مع الوضع بشكل أفضل.



وقال جيه سيزار سوسيدا، لشبكة “فوكس نيوز”، إن شقيقه أصيب بجروح طفيفة وهو يتعافى من الحادث لكنه “متضرر نفسيا” و”خائف”.

روسيا اليوم