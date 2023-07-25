فيديو مروع لانفجار صهريج وقود في نيجيريا

الوكيل الإخباري - قالت وكالة سلامة الطرق النيجيرية، يوم الاثنين، إن انفجار صهريج وقود في ولاية أوندو جنوبي نيجيريا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص حرقًا.

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وكانت الناقلة تحمل البنزين عندما انفجرت أثناء محاولة الضحايا الحصول على الوقود، على الطرق الفيدرالي في أوندو.

و إن السائق فقد السيطرة على الناقلة يوم الأحد وانحرف عن الطريق لتسقط في منطقة أوندو أوديجبو .

وقالت السلطات إن جميع الضحايا احترقوا بصورة يصعب معها التعرف عليهم.





- As many as 20 people, including three children and a pregnant woman, have been reported dead after an oil tanker exploded in Ore, Odigbo local government area of Ondo State of Nigeria. Tanker explosion in Nigeria's #Ondo state sparks massive blaze; 20 including 3 kids dead.- As many as 20 people, including three children and a pregnant woman, have been reported dead after an oil tanker exploded in Ore, Odigbo local government area of Ondo State of Nigeria. pic.twitter.com/wQOct1WOIj July 24, 2023

سكاي نيوز

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