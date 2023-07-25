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الثلاثاء، 25-07-2023 12:48 م

فيديو مروع لانفجار صهريج وقود في نيجيريا

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الوكيل الإخباري - قالت وكالة سلامة الطرق النيجيرية، يوم الاثنين، إن انفجار صهريج وقود في ولاية أوندو جنوبي نيجيريا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص حرقًا.

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وكانت الناقلة تحمل البنزين عندما انفجرت أثناء محاولة الضحايا الحصول على الوقود، على الطرق الفيدرالي في أوندو.

و إن السائق فقد السيطرة على الناقلة يوم الأحد وانحرف عن الطريق لتسقط في منطقة أوندو أوديجبو .

وقالت السلطات إن جميع الضحايا احترقوا بصورة يصعب معها التعرف عليهم.

 

 

 

سكاي نيوز 

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