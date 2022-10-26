فيديو نادر لعمال بناء ناطحات السحاب في نيويورك

الوكيل الإخباري - نشر أحد الحسابات المختصة بالمقاطع القديمة والنادرة، فيديو قال إنه لعمال البناء وهم في أعلى قمة لناطحة سحاب في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



الفيديو تم تصويره في عام 1929م، ويظهر فيه العمال وهم على قمة ناطحة سحاب ويقومون ببعض الأعمال الإنشائية دون أية وسائل أمان.



ولقي الفيديو تداولًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بالعديد من التعليقات التي تتحدث عن مهارة العمال في هذا الموقف الخطير.

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تم تصوير الفيديو عام ١٣٤٨هـ - ١٩٢٩م .. قبل أكثر من ٩٠ سنة .. فيديو نادر لـ عمال البناء في أمريكا أثناء بنائهم ناطحات السحاب في مدينة نيويورك..تم تصوير الفيديو عام ١٣٤٨هـ - ١٩٢٩م .. قبل أكثر من ٩٠ سنة .. pic.twitter.com/cIenmN3Eph October 24, 2022

المرصد