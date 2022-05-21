السبت 21-05-2022
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السبت، 21-05-2022 07:11 ص

فيديو .. "هالك الروسي" يسجل رقماً قياسياً جديداً بسحب 3 مروحيات

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الوكيل الإخباري- سجل "هالك الروسي" رقماً قياسياً جديداً بسحب 3 مروحيات وزنها 15 طناً في المطار العسكري KVZ.

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وسجل حامل الرقم القياسي العالمي في سحب المعدات متعددة الأطنان وأرقام القوة سيرغي أغادزانيان، الملقب بـ "هالك الروسي"، رقمًا قياسيًا جديدًا.


سحب الرياضي مروحيات تزن 15.6 طن في غضون 24.63 ثانية من دون استخدام أجهزة خاصة وفي نفس الوقت نفخ وسادة تدفئة طبية لتنفجر، حسب موقع كازانسكيي فيدومستي.

 

 

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