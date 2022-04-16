فيديو وحشي لا يصدق في لبنان.. امرأة تفرغ رصاصها في كلب دون رحمة

الوكيل الاخباري - في مشهد لا يمت إلى الإنسانية بصلة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الجمعة، تظهر فيه امرأة في قرية كامد اللوز بالبقاع الغربي، تطلق النار على كلب مستلق على الطريق.
فيما تفاخرت بهذا العمل الوحشي، مؤكدة مقتل الحيوان، بينما تعالت بعض الضحكات التي لم يعرف مصدرها.
لثواني وقفت الدني.— Ghina (@GhinaNahfawi) April 15, 2022
وضحكات الطفل حرقوني..
عايشين مع وحوش مجرمة قاتلة..
حبيبي يا صغَيّر..
كانوا آخر لحظات الك بشمس نيسان..
ليش ما هاجمتها؟ ليش ما وقفت بوجه هالشيطان؟
وهالضحكات مسامير بنعش هالطفولة.
سلمى غندور من كامد اللوز البقاع الغربي، جريمتك برسم الله و @LebISF وضمائر المعنيين! pic.twitter.com/zn7EKNKF3N
المصدر : العربية
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