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السبت، 16-04-2022 01:54 م

فيديو وحشي لا يصدق في لبنان.. امرأة تفرغ رصاصها في كلب دون رحمة

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الوكيل الاخباري - في مشهد لا يمت إلى الإنسانية بصلة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الجمعة، تظهر فيه امرأة في قرية كامد اللوز بالبقاع الغربي، تطلق النار على كلب مستلق على الطريق.

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فيما تفاخرت بهذا العمل الوحشي، مؤكدة مقتل الحيوان، بينما تعالت بعض الضحكات التي لم يعرف مصدرها.

 



انتقادات وغضب
وقد أشعل هذا المشهد وسائل التواصل، وانهالت الانتقادات الغاضبة من هذا التصرف اللاإنساني بحق الكلب المسكين الذي عجز عن الدفاع عن نفسه.

كما طالب ناشطون بيئيون قوى الأمن الداخلي وجمعيات الرفق بالحيوانات باتخاذ إجراءات بحق المرأة، واصفين إياها بـ"المجرمة"، مشددين على أن "مكانها الطبيعي في السجن".

 

 

المصدر : العربية

 

 

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