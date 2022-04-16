فيديو وحشي لا يصدق في لبنان.. امرأة تفرغ رصاصها في كلب دون رحمة

الوكيل الاخباري - في مشهد لا يمت إلى الإنسانية بصلة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الجمعة، تظهر فيه امرأة في قرية كامد اللوز بالبقاع الغربي، تطلق النار على كلب مستلق على الطريق.

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فيما تفاخرت بهذا العمل الوحشي، مؤكدة مقتل الحيوان، بينما تعالت بعض الضحكات التي لم يعرف مصدرها.





وضحكات الطفل حرقوني..

عايشين مع وحوش مجرمة قاتلة..

حبيبي يا صغَيّر..

كانوا آخر لحظات الك بشمس نيسان..

ليش ما هاجمتها؟ ليش ما وقفت بوجه هالشيطان؟

وهالضحكات مسامير بنعش هالطفولة.

سلمى غندور من كامد اللوز البقاع الغربي، جريمتك برسم الله و لثواني وقفت الدني.وضحكات الطفل حرقوني..عايشين مع وحوش مجرمة قاتلة..حبيبي يا صغَيّر..كانوا آخر لحظات الك بشمس نيسان..ليش ما هاجمتها؟ ليش ما وقفت بوجه هالشيطان؟وهالضحكات مسامير بنعش هالطفولة.سلمى غندور من كامد اللوز البقاع الغربي، جريمتك برسم الله و @LebISF وضمائر المعنيين! pic.twitter.com/zn7EKNKF3N April 15, 2022

انتقادات وغضبوقد أشعل هذا المشهد وسائل التواصل، وانهالت الانتقادات الغاضبة من هذا التصرف اللاإنساني بحق الكلب المسكين الذي عجز عن الدفاع عن نفسه.كما طالب ناشطون بيئيون قوى الأمن الداخلي وجمعيات الرفق بالحيوانات باتخاذ إجراءات بحق المرأة، واصفين إياها بـ"المجرمة"، مشددين على أن "مكانها الطبيعي في السجن".

المصدر : العربية

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