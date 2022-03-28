صورة تدمي القلوب.. الأب المكلوم فوق نعوش بناته الثلاث في لبنان

الوكيل الإخباري - بحسرة لا توصف ارتمى الأب المفجوع فوق نعش إحدى بناته التي قضت برصاص غدر مطلع الشهر الحالي، في جريمة هزت لبنان بأسره.

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فقد التقطت عدسات الكاميرات التي صورت أمس الأحد، مشاهد مهيبة لتشييع جثامين الفتيات ريما، وتالا ومنال صفاوي، مع والدتهنَّ باسمة عباس، ودموع الأب الملكوم زكريا صفاوي.

وبدا الرجل المفجوع مرتمياً على النعوش الأربعة، مودعا عائلته التي قضت غدرا بين ليلة وضحاها، في بلدة أنصار الجنوبية، على يد المتهم حسين فياض.

فيما تناقل اللبنانيون على مواقع التواصل صورة الأب، معلقين على كم الأسى والألم التي حملته.







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