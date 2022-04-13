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الأربعاء، 13-04-2022 01:54 م

لبنان..حالة من الهلع والخوف على متن طائرة بسبب عطل في الجو-فيديو

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الوكيل الإخباري - سادت حالة من الهلع والخوف ركاب إحدى  الطائرات التابعة لشركة الشرق الأوسط بسبب تعرضها  لعطل في الجو.

وبحسب المعلومات فان عطلاً طرأ على الطائرة، بعد أن أقلعت من مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كانت في طريقها الى مطار القاهرة الدولي، ما اضطرها إلى العودة الى المدرج، وتوقف الرحلة وعودة الركاب أدراجهم.

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وأشار أحد المسافرين إلى أن "تأخيراً تقنياً أدى إلى تأخّر الإقلاع ثلاث ساعات، وبالتفاصيل فإن الطيار وعند إقلاعه في المرة الأولى علم بوجود عطل طبيعي، فأرجأ الرحلة من الساعة 06:15 إلى الساعة 9 مساء".

 

 

 

البيان 

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