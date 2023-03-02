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الخميس، 02-03-2023 03:19 م

فيديو يرصد حالة جنونية لأسماك القرش.. أثارت رعب الصيادين في أمريكا

اغافا


الوكيل الإخباري - صدم مجموعة من الصيادين بولاية لويزيانا الأميركية، بتجمع العشرات من أسماك القرش الهائجة بحالة جنونية في محاولة الوصول إلى الطعم الذي رماه الصيادون أصلا للوصول إلى أسماك التونة.

أخبر ديلون ماي، الذي سجل مقطع فيديو للحادثة أنه كان على متن قارب صيد برفقة أصدقاءه، وفجأة لاحظوا حركة غريبة في المياه تشبه حالة الغليان، فاعتقدوا بداية أنها حركة أسماك التونة، ليكتشفوا لاحقا أن الضجيج ذاك سببه عشرات من أسماك القرش، مضيفا أن الحالة أثارت رعب من كانوا على المركب.

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ويمكن لأسماك القرش البقاء لمدة تصل إلى 6 أسابيع دون طعام، ولكن بعد ذلك تدخل مرحلة الأكل والبحث عن مصدر غذائي.


أسماك القرش من الممكن أن تأكل أي شيء، فقد عثر في بطونها على مكونات غريبة مثل الإطارات، وإذا لم يكن هناك إمدادات وفيرة من اللحوم في المنطقة، يلجؤون إلى أكل النباتات البحرية.

 

سكاي نيوز

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