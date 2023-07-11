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الثلاثاء، 11-07-2023 02:01 م

فيديو يكشف طريقة مدهشة للكشف عن اكتساب الأطفال شحنات كهربائية من الهاتف النقال

تأثير-الهواتف-الذكية-على-الأطفال


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن طريقة مدهشة لمعرفة اكتساب الأطفال شحنات كهربائية بسبب الهاتف النقال.

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وأظهر الفيديو شخصاً يستخدم غطاء زجاجة مصنوع من البلاستيك، حيث وضع الطفل يده على الغطاء ولصق الغطاء بيد الطفل.

وفي اللقطات التالية من الفيديو، وضع الرجل يده على الغطاء ولم تلتصق يده بالغطاء، مما يشير إلى أن التصاق يد الطفل يرجع إلى اكتسابه شحنات كهربائية من الجوال. ويعتبر هذا الفيديو تحذيراً للآباء والأمهات حول خطورة استخدام الجوالات بشكل مفرط، خاصةً فيما يتعلق بالأطفال الذين يمكن أن يتعرضوا لأضرار صحية نتيجة للتعرض المستمر للأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الجوالات.

 

لذلك، ينصح بتقليل استخدام الجوالات وعدم السماح للأطفال باستخدامها لفترات طويلة.

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