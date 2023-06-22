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الخميس، 22-06-2023 03:18 م

أسباب لبكاء الأطفال الزائف ومتى يجب التدخل لتغيير السلوك

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الوكيل الإخباري - يقوم الأطفال بالبكاء لعدة أسباب، من بينها الجوع، والبكاء بسبب الألم، أو بكاء الأطفال المفرط عند الخوف أو الشعور بالتوتر وغيرها من المشاعر الثقيلة والمُربكة عليهم في مراحلهم العمرية المبكرة.

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لكن بالإضافة إلى تلك الأنواع المفهومة والمعروفة، هناك فئة أخرى غير مفهومة بالنسبة للكثير من الآباء والأمهات، والتي تُعرف باسم بكاء الأطفال الزائف، وهو يحدث عندما لا يكون هناك خطب ما واقع في الحقيقة، ولكن مع ذلك، ينخرط الطفل في بكاء طويل بكل قوته، ما قد يسبب الارتباك والتوتر للأهل دون أن يفهموا لماذا يقوم صغيرهم بمثل هذا السلوك.

ما هو بكاء الأطفال الزائف ومتى يبدأ؟
يمكن تعريف بكاء الطفل الزائف ببساطة على أنه بكاء بدون احتياجات حيوية تضطر الطفل إلى البكاء فعلاً. إذ يُعد البكاء شكلاً من أشكال التواصل للتعبير عن الألم والجوع والتعب والنوم.


ومع ذلك، قد يبكي بعض الأطفال دون أسباب واضحة لمجرد جذب اهتمام الوالدين أو مقدمي الرعاية. وهو ما لا يكون مرتبطاً بعوامل مثل الرغبة في الطعام أو النوم أو تغيير الحفاضات أو عند الشعور بالألم. 

 

ومن بين الأسباب الأكثر شيوعاً للبكاء الزائف عند الأطفال ما يلي:


1- عدم القدرة على التعبير عن النفس
قد يكون التعبير عن النفس من أصعب الأشياء التي يمر بها الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة، فهم يمرون بهذه المحنة على أساس يومي، لذلك يختارون أحياناً البكاء المزيف كإحدى الطرق للتعبير عن مشاعرهم.


2- لجذب الانتباه وكسب اهتمام الوالدين
كيف يمكن للطفل أن يخبر أمه أنه جائع أو مبلل أو نعسان أو متعب؟ حسناً، قد يبدأ ببساطة في البكاء لأن هذه هي الطريقة التي يمكنه بها التعبير عن أن شيئاً ما يضايقه.


لذلك يُعتبر بكاء الطفل المزيف ظاهرة شائعة جداً، خاصة في السنوات الأولى من الطفولة، لأنه أحد الطرق التي يتمكن من خلالها بنجاح من جذب انتباه والديه.
كذلك يستمتع الأطفال بصحبة الوالدين. فيصبح الطفل مبتهجاً بمجرد أن يقترب الأب والأم ويبدأ في البكاء في اللحظة التي يغادران فيها مجال رؤيته.


3- عند رغبة الطفل في شيء ما
إذا أراد الطفل شيئاً، فمن المرجح جداً أن يبدأ في البكاء لحين الحصول عليه، سواء كان ذلك لعبة بعيدة عن متناول يديه، أو عند زيارة المتاجر ورؤية الألعاب أو الأطعمة الممنوعة.


وقد يتفاقم السلوك لدى الأطفال الذين عادة ما تتم الاستجابة لمتطلباتهم من قبل الوالدين أو مقدمي الرعاية له، لأنه بذلك يتعلم أنه من خلال البكاء يستطيع الحصول على ما يريد.


4- عند حدوث أي تغيير في الروتين
في بعض الأحيان يمكن إجراء بعض التغييرات في جدول يوم الطفل، وقد لا يرحب بها. وبالتالي يبدأ الانخراط في بكاء مزيف للتعبير عن استيائه أو عدم ارتياحه.


وقد تجعل التغييرات في مواقيت الرضاعة والنوم، أو مواقيت الراحة واللعب والوجبات بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، أكثر عرضة للدخول في نوبات طويلة من البكاء الوهمي للتعبير عن الانزعاج.


5- الانفجارات العاطفية
ما قد لا يصدقه بعض الآباء والأمهات هو أن البكاء المزيف قد يكون وسيلة يعبر بها الطفل عن نفسه عاطفياً. وعادة ما يختار الأطفال مثل هذا النوع من البكاء للتعامل مع المواقف غير السارة أو المؤثرة عاطفياً عليهم.

 

عربي بوست

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