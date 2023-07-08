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السبت، 08-07-2023 09:24 ص

تونس.. القضاء يسدل الستار على كارثة 'الـ 14 رضيعا'

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الوكيل الإخباري - قال محامي تونسي يوم الجمعة إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت حكما بسجن ثلاثة مسؤولين بمستشفى للأطفال في وفاة 14 رضيعاً نتيجة تعفن جرثومي، في قضية هزت تونس في 2019.

وقال محامي عائلات الضحايا، التومي بن فرحات لوسائل الإعلام إن الحكم يقضي بسجن مديرة مركز التوليد بمستشفى الرابطة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بثماني أشهر سجنا.

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ويواجه المتهمون حكماً مماثلاً في 15 دعوى قضائية تم تحريكها ضدهم. 


ويتوقع أن يتقدموا بطعون ضده.


وتوفي الرضع في مركز للتوليد خلال مارس 2019 إثر تسرب جرثومي إلى أكياس لمستحضر غذائي، بحسب ما خلصت إليه لجنة تحقيق طبية تونسية.


وأثارت الكارثة غضباً واحتجاجات وأدت الى استقالة وزير الصحة عبر الرؤوف الشريف آنذاك واعلان النيابة العامة عن فتح تحقيق على الفور في تونس .

 

 

 البيان

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