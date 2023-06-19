فيديو يوثق لحظات الذعر بسبب حريق بمستشفى شهير في السعودية

الوكيل الإخباري - تعرض مستشفى شهير على طريق الملك فهد بالرياض لحادث حريق مساء يوم الأحد، حيث اندلعت النيران وتصاعد الدخان الكثيف من المبنى.



وقد وثق المقطع المصور هذه اللحظات المروعة التي أثارت الذعر بين الموجودين في المكان. ولم تصدر الجهات المختصة حتى الآن أي بيان رسمي حول تفاصيل الحادث .

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📌حريق مستشفى الحبيب ( الجديد) طريق أنس بن مالك شمال الرياض ظهر اليوم الاحد pic.twitter.com/DoVOOJ4Neu June 18, 2023

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