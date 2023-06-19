الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 19-06-2023 11:15 ص

فيديو يوثق لحظات الذعر بسبب حريق بمستشفى شهير في السعودية

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الوكيل الإخباري - تعرض مستشفى شهير على طريق الملك فهد بالرياض لحادث حريق مساء يوم الأحد، حيث اندلعت النيران وتصاعد الدخان الكثيف من المبنى.

وقد وثق المقطع المصور هذه اللحظات المروعة التي أثارت الذعر بين الموجودين في المكان. ولم تصدر الجهات المختصة حتى الآن أي بيان رسمي حول تفاصيل الحادث . 

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