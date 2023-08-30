فيضان في أشهر محطات 'مترو نيويورك' - فيديو

الوكيل الإخباري - أدى كسر في أحد الأنابيب إلى فيضان فجر يوم الثلاثاء داخل محطة تايمز سكوير لقطارات الأنفاق في نيويورك، وهي الأكثر شهرة وازدحاما في المدينة ذات البنية التحتية المتقادمة.

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وبثت هيئة النقل في العاصمة "متروبوليتان ترانسبورتيشن أوثوريتي" مقاطع فيديو لانهمار المياه بغزارة قرابة الثالثة فجرا من أسقف محطة تايمز سكوير - الشارع 42 في وسط مانهاتن، وسرعان ما غمرت السكك الحديد لأكثر من خط.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي وُزعت على وسائل الإعلام بركا من المياه تكونت في الشارع الواقع فوق المحطة، وارتفاع منسوب المياه بسرعة كبيرة على خطوط المترو تحت الأرض.



وأوقفت حركة القطارات وقُطعت المياه عن الحي، فيما كان المئات من عمال "إم تي إيه" ومهندسيها يشفطون المياه من المحطة وينظفونها. وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها في منتصف النهار .

A 127-year-old water main under Times Square burst, flooding Midtown streets and New York City’s busiest subway station. Service was restored by midday pic.twitter.com/QQ7M1kWcjU August 30, 2023

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