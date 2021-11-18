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الخميس، 18-11-2021 02:43 م

فيلا عمرها 500 سنة تعرض للبيع في مزاد علني بسعر باهظ في روما

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الوكيل الإخباري - قررت العائلة المالكة لفيلا “أورورا” الشهيرة الواقعة في العاصمة الإيطالية روما، عرضها للبيع بالمزاد العلني، مقابل مبلغ يبدأ من نصف مليار دولار أمريكي.

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وتعد الفيلا، البالغ عمرها 500 سنة، تحفةً فنيةً، وتتميز بمساحتها التي تصل إلى 2.800 متر مربع مع الحديقة، واحتوائها على جدارية السقف الوحيدة المعروفة من أعمال “مايكل أنجلو ميرسي”.


وكانت الفيلا، التي تعد إحدى الأماكن المميزة في العاصمة الإيطالية، جزءاً من مجمع ريفي أقامه الكردينال “فرانشيسكو ماريل ديل مونتي” في القرن السادس عشر.


وبررت العائلة المالكة بيع الفيلا بالخلافات العائلية على الورثة، والذي اشتعل بعد وفاة مالكها السابق الأمير “نيكولو بونكومباني لودوفيسي” في العام 2018.


يُذكر أن الفيلا ستُباع بمزاد علني سيُقام يوم 18 يناير 2022 بسعر يبدأ بنصف مليار دولار أمريكي.

 

المصدر - 218

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