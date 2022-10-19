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الأربعاء، 19-10-2022 10:32 ص

في حادثة مفاجأة.. انهيار قاعة محاضرات جامعية بـ سردينيا الإيطالية -صورة

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الوكيل الإخباري - قال رجال إطفاء مساء أمس الثلاثاء إن قاعة محاضرات جامعية انهارت في مدينة كالياري بجزيرة سردينيا الإيطالية.

ووفقا لإدارة الإطفاء، وقع الحادث حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش) أمس الثلاثاء.

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وقال رجال الإطفاء إنهم بحثوا تحت الأنقاض عن ضحايا محتملين. وبعد إجراء فحص أولي لا يعتقد أن أي شخص كان في المبنى عندما انهار. وأكد رجال الإطفاء أن قاعة المحاضرات كانت مغلقة وقت الانهيار.


وذكرت وكالة "أنسا" للأنباء أنه تمت الاستعانة بكلاب مدربة ومُسيّرات للتأكد من عدم وجود أي شخص تحت الأنقاض.

 


 

 

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