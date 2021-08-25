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الأربعاء، 25-08-2021 09:07 ص

في ظروف غامضة.. عريس يختفي قبل زفافه بيومين في مصر

شرطة مصر


الوكيل الإخباري - اختفى عريس قبل زفافه بيومين بكفر الشيخ المصرية في ظروف غامضة، فيما تستمر أسرته بالبحث عنه دون وجود أي معلومات ترشدهم إن كان على قيد الحياة.

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وقال محمد عمران (58 عاما) والد الشاب المختفي حازم (28 عاما)، إنه "على مدار 70 يوما يبحث عن نجله المتغيب، في جميع أنحاء مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، وفي القرى، والمراكز المجاورة لها، وإلى الآن لم يتمكن من العثور عليه". وفق موقع مصراوي.

وكشف والد الشاب عن اختفائه يوم 16 يونيو 2021، أي قبل موعد زفافه المحدد يوم 18 من نفس الشهر، عندما توجه إلى مدينة مطوبس، لإحضار عروسه من الكوافير، وفوجئت الأسرة من عمه، وعروسه أنه لم يتوجه إلى الكوافير لإحضارها من هناك.


وأكد أنه حرر المحضر رقم 2458 لسنة 2021 إداري مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، نظرا لمحل الإقامة بقرية ساحل 2 التابعة لمركز رشيد، والقريبة من مدينة مطوبس في كفر الشيخ، ووفق ذلك تحركت مباحث البحيرة لكشف ملابسات اختفاء نجله الذي لم يظهر حتى الآن.


وأوضح أنه وجه اتهاما لشخصين كانا تشاجرا مع نجله في مدينة مطوبس، وبناء عليه ألقت المباحث القبض عليهما ولكن لم يتبين أنهما وراء اختفائه، بعد ذلك فوجئ بشخص يتواصل معه هاتفيا لابتزازه ومساومته للحصول على 100 ألف جنيه مقابل الوصول إلى نجله، نظرا لتواجده مع أحد الأشخاص الذين يعلمون بمكان تواجده.


وأوضح أنه ألقي القبض عليه، وما زالت التحقيقات جارية معه بمعرفة نيابة مركز رشيد بمحافظة البحيرة، أملا في الحصول منه على معلومة تدلي بمكان اختفاء نجله.

 

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