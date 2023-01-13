الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 04:26 م

في مدينة تركية.. كل امرأة طولها دون 160 سم ينصح بجلوسها في المنزل وعدم الخروج

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الوكيل الإخباري - منع محافظ أنطاليا في تركيا النساء اللواتي طولهن أقل من 160 سنتمترا من الخروج من منازلهن إلى الشارع بسبب العاصفة.

ووفقا للمنشور، هناك احتمال كبير أن تهب رياح شديدة يمكنها حمل النساء اللواتي طولهن دون 160 سنتمترا، حيث بلغت سرعة الرياح في بعض مناطق المحافظة 100 كلم في الساعة.

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وقد علق المستخدمون الأتراك على هذا البيان الإعلامي، مشيرين إلى أنه كلما أعلنت السلطات عن عاصفة مقبلة، تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي مزحات مشابهة.


ويذكر أنه في يوم 11 يناير ضربت عاصفة شديدة مدينة أنطاليا تسببت في ارتفاع الأمواج قبالة ساحل كونيالتي إلى ستة أمتار، وقلعت الأشجار وألحقت اضرارا بعشرات السيارات.

 

RT

 




 

 


 

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