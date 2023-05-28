في يومه العالمي.. جولة على أشهر مطاعم البرغر حول العالم

الوكيل الإخباري - في 28 مايو من كل عام، يحتفل العالم بيوم الهمبرغر العالمي، أكثر الأطعمة شهرة في أمريكا، وهو كان موجودًا منذ أكثر من 100 عام، حيث ظهر الهمبرغر لأول مرة في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. منذ ذلك الحين، أصبح وجبة أساسية يستمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم.



معلومات عن الهمبرغر

• اشتق اسم همبرغر من شرائح لحم هامبورغ التي قدمها المهاجرون الألمان إلى الولايات المتحدة.

• أشار الجنود إلى الهمبرغر باسم ساندويتش الحرية خلال الحرب العالمية الأولى.

• في عام 1968 ، تم طرح أول بيج ماك.

• هناك تقارير تفيد بأن الأمريكيين يستهلكون 14 مليار برغر كل عام ، أي بمعدل حوالي ثلاثة برغر في الأسبوع.

• يتم تقديم البرغر حول العالم بشكل مختلف عن مثيله في أمريكا. وفي الهند ، حيث يُحظر لحم البقر، يُصنع الهمبرغر من الدجاج والخضراوات. في المكسيك، ويتم تقديم الهمبرغر مع اللحم في الأعلى. وفي اليابان، يتم تقديم الهمبرغر خالية من الخبز.



أشهر مطاعم البرغر حول العالم

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Royal stacks



يقع مطعم Royal Stacks في ملبورن كوارتر، ويشتهر بأجواء قديمة تعود لتسعينيات القرن الماضي، إذ يمكن للزائرين الانغماس في تناول الطعام اللذيذ أثناء الاستمتاع بأفضل نغمات الحنين إلى الماضي. باستخدام المكونات الطازجة والعمل عن كثب مع الموردين أسبوعيًا للحصول على أعلى جودة من اللحم البقري، تنتج Royal Stacks بعضًا من أفضل أنواع البرغر في أستراليا. الأكثر مبيعًا في السلسلة، سنجل ستاك، الذي يتميز بفطيرة لحم بقري وطماطم وزبدة وخس وجبن شيدر أمريكي ومخللات وصلصة خاصة مميزة. يوجد أيضًا في القائمة بطاطس بجميع أشكالها تقريبًا، من البطاطس المقلية الكلاسيكية إلى البطاطس المغلفة بالجبن.

Burgermeister



مطعم Burgermeister في برلين (الصورة من صفحة Burgermeister على انستغرام)



إنه مطعم في برلين يوفر أنواع عدة من البرغر لا سيما الهمبرغر والتشيزبرغر والتشيلي تشيزبرغر، بالاضافة إلى أطباق البطاطس المقلية المزودة بالجبن والكوكيز بنكهات منوعة.



Mother Flipper



هي شاحنة البرغر المفضلة في لندن. يجذب Mother Flipper عشاق الطعام لتذوق أنواع مختلفة من البرغر الطازج المطبوخ حسب الطلب. ينصح بتجربة برغر اللحم السويسري الذي يحتوي على شريحة طرية مغطاة بجبن سويسري ذائبة وبصل مقلي مقرمش بين شريحتين من الخبز الطازج.

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